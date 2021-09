Elections 2021: près de 25,226 millions de Marocains en âge de voter (HCP)

lundi, 6 septembre, 2021 à 20:46

Casablanca – La population en âge de voter s’élève à près de 25,226 millions de Marocains contre 23,211 millions en 2016, ce qui représente 69,5% de la population totale du Maroc, selon le Haut commissariat au Plan (HCP).

Un peu plus de la moitié de cette population sont des femmes (12,801 millions et 50,7%), précise le HCP dans une note publiée à l’occasion des triples élections législatives, régionales et communales prévues le 8 septembre 2021.

Ces électeurs potentiels seraient en majorité des citadins avec un effectif de 16,683 millions représentant 66,1% de l’ensemble de l’électorat de 2021, fait savoir la même source.

Selon les listes électorales arrêtées au 31 juillet 2021, on compte 17,509 millions de personnes inscrites à ces listes, soit un taux d’inscription de 69,4%, indique le HCP, précisant que ce taux est plus élevé en milieu rural (8,054 millions inscrits ; 94,3%), qu’en milieu urbain (9,455 millions d’inscrits, 56,7%).

Selon le genre, il y a plus d’hommes inscrits (9,455 million inscrits, 76,1%) que de femmes (8,054 millions inscrites, 62,9%). Également, à mesure que l’âge augmente, le taux d’inscription s’élève, passant de 33,6% pour les 18-24 ans à 94,4% pour les 60 ans et plus.

Dans sa note, le Haut-commissariat au Plan présente quelques données relatives au paysage électoral de 2021. Il s’agit, notamment, d’une analyse de la population marocaine en âge de voter en mettant l’accent sur les primo-votants.