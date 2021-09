Elections 2021: le taux de participation atteint plus de 40% à M’diq-Fnideq

mercredi, 8 septembre, 2021 à 22:27

M’diq – Le taux de participation aux élections générales au niveau de la circonscription électorale de la préfecture de M’diq-Fnideq a atteint 40,65%.

Un total de 42.847 sur 105.415 électeurs inscrits sur les listes électorales au niveau de la préfecture de M’diq-Fnideq se sont rendus, ce mercredi, aux bureaux de vote pour participer aux élections du 8 septembre.

Les électeurs ont ainsi voté leurs représentants au sein des conseils élus. Il s’agit de 2 sièges à la Chambre des représentants, 6 au conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, 31 dans chacune des communes urbaines de M’diq, Martil et de Fnideq, et 16 dans les collectivités territoriales de Alliyine et de Belyounech.