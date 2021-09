Élections communales 2021: 6 partis se partagent 21 sièges à Ben M’sik (résultats définitifs)

jeudi, 9 septembre, 2021 à 19:36

Casablanca – L’Union constitutionnelle (UC), le Rassemblement national des indépendants (RNI), le Front des forces démocratiques (FFD), le Mouvement démocratique et social (MDS), le Parti authenticité et modernité (PAM) et le Parti de la Justice et du développement (PJD) ont remporté les 21 sièges de l’arrondissement de Ben M’Sick à Casablanca au titre des élections communales du 08 septembre.

Selon des résultats définitifs recueillis auprès des autorités locales, l’UC a remporté 8 sièges, le RNI 5 sièges, le FFD 4 sièges, le MDS 2 sièges alors que le PAM et le PJD ont remporté 1 siège chacun.

En tête du classement, l’UC s’est adjugé 6.403 voix des 14.136 voix exprimées, alors que le RNI a obtenu 2.521 voix et le FFD 1.003. Le MDS a obtenu 993 votes, le PAM 670 et le PJD 646.

Au niveau de cet arrondissement, 17.783 électeurs ont voté sur 66.694 inscrits aux listes électorales, soit un taux de participation de 26,58%, d’après la même source.