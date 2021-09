Élections régionales 2021: six partis se partagent les 12 sièges de Kénitra

vendredi, 10 septembre, 2021 à 13:25

Kénitra – Le Rassemblement national des indépendants (RNI), l’Union constitutionnelle (UC), le Parti de l’Istiqlal (PI), le Parti authenticité et modernité (PAM), le Parti justice et développement (PJD) et le Mouvement populaire (MP) se sont partagés les 12 sièges réservés à la province de Kénitra au Conseil de la région.

D’après les résultats définitifs des élections régionales dévoilés jeudi par la province, le RNI s’est adjugé la première place avec quatre sièges, suivi de l’UC, du PI et du PAM avec deux sièges chacun, alors que le PJD et le MP ont obtenu un siège chacun.

Un total de 17 listes électorales étaient en lice pour les 12 sièges de la province de Kénitra au Conseil de la région de Rabat-Salé-Kénitra.

Le nombre des inscrits au niveau des deux circonscriptions de Kénitra pour les élections générales du 8 septembre a totalisé 503.119, tandis que le nombre des votants s’est établi à 272.044.