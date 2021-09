Élections régionales et communales : le RNI, le PAM et le PI arrivent en tête à Hay Hassani

jeudi, 9 septembre, 2021 à 10:43

Casablanca – Le Rassemblement national des indépendants (RNI), le parti Authenticité et modernité (PAM) et le parti de l’Istiqlal (PI) sont arrivés en tête des élections régionales et communales au niveau de la préfecture de Hay Hassani à Casablanca.

Selon les résultats annoncés par la préfecture sur la base du dépouillement de 100% des voix, le RNI et le PAM ont remporté deux sièges chacun, alors que le PI a remporté un siège, au titre des élections régionales tenues au niveau de la préfecture de Hay Hassani.

Au titre de cette élection, le RNI a recueilli 9.561 voix, le PAM 3.783 voix et le PI 3.773 voix.

Quelque 35.191 des 172.128 inscrits sur les listes électorales ont participé à cette élection à l’échelle de la préfecture, selon la même source.

Concernant les élections communales au niveau de cette préfecture, le RNI a remporté 9 sièges, le PAM et le PI 5 sièges chacun, le parti de la justice et du développement (PJD) 4 sièges, le Parti Al Ahd Addimocrati (AHD) et le parti du progrès et du socialisme (PPS) 3 sièges chacun, alors que le parti de l’Union socialiste des forces populaires (USFP) et le Parti socialiste unifié (PSU) ont remporté 1 siège chacun.

Un total de 35.192 des 172.136 inscrits sur les listes électorales ont participé à ce scrutin à l’échelle de la préfecture. Le RNI a recueilli 9.658 voix, le PAM 3.929, le PI 3.798, le PJD 2.565, le PPS 1.376, AHD 1.149, l’USFP : 961 et le PSU: 929, selon les résultats affichés.