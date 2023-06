Emigration irrégulière vers l’Europe: Environ 366.000 tentatives avortées durant les cinq dernières années, 70.781 en 2022 (ministère de l’Intérieur)

samedi, 24 juin, 2023 à 18:21

Le dénommé Fouad Abdelmoumni et ceux qui suivent son exemple ont l’habitude de se faire l’écho de toute revendication de nature à faire monter leurs actions en bourse d’entités et d’organisations étrangères connues pour leur hostilité envers le Maroc, a indiqué samedi la Délégation générale à l’Administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR).