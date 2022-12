EMSI : la 8ème caravane nationale de l’emploi en escale à Rabat

mardi, 20 décembre, 2022 à 16:51

Casablanca – La 8ème édition de la caravane nationale de l’emploi, initiée par l’Ecole Marocaine des Sciences de l’Ingénieur (EMSI), fera escale mercredi à Rabat sous le thème “l’ingénieur face aux mutations du marché de l’emploi”.

Cet événement, organisé sous l’égide du ministère de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, s’inscrit dans le cadre de la caravane de l’emploi 2022/2023 destinée à promouvoir la création des startups et l’insertion des nouveaux diplômés, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Il s’agit de mobiliser des acteurs professionnels de renom, sensibles et impliquées dans la dynamique nationale de la promotion de l’entreprenariat et de l’emploi des jeunes, ainsi que de s’inscrire dans une politique d’accompagnement vers la réussite des ingénieurs et de favoriser, en tant que facilitateur d’opportunités, des rencontres B to B, fait savoir la même source.

“La caravane de l’EMSI a pour objet de promouvoir la création des startups et l’insertion des nouveaux diplômés, en mobilisant des acteurs professionnels de renom, sensibles et impliquées dans la dynamique nationale de la promotion de l’entreprenariat et de l’emploi des jeunes”, souligne le communiqué.

Et d’ajouter : “Nous avons jugé important, en tant qu’acteur de formation, de mettre à la disposition des étudiants une panoplie de certificats professionnels dans une perspective de favoriser le recrutement des lauréats, et mettant en avant l’excellence académique du corps professoral de l’EMSI, son observatoire des métiers sa notoriété basée sur l’intégration de l’évolution technologique”.

Ce forum vise à accueillir environ 1.000 personnes et plus de 200 entreprises et donne l’occasion aux lauréats et aux étudiants de l’EMSI de postuler en direct aux offres de stage et d’emploi offertes par des structures de renoms.

La caravane de l’emploi fera escale le 07 janvier 2023 à Marrakech, rappelle la même source.