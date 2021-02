Al Hoceima: une série d’activités à l’occasion de la Journée nationale de la sécurité routière

vendredi, 19 février, 2021 à 23:01

Al Hoceima- Une série d’activités de sensibilisation a été organisée à la province d’Al Hoceima, à l’occasion de la Journée nationale de la sécurité routière, célébrée le 18 février de chaque année, sous le signe “Pour la vie”.

Ces activités, qui ont connu une forte adhésion des élèves, des cadres éducatifs et administratifs, et des associations des parents et tuteurs d’élèves, visent à braquer les projecteurs sur la bonne conduite à adopter sur la route, la nécessité de respecter le code de la route et les savoirs de base en sécurité routière.