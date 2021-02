De plus en plus de recherches s’intéressent à l’histoire et au patrimoine du Tafilalet (chercheur)

vendredi, 12 février, 2021 à 14:14

Propos recueillis par Jamaleddine Benlarbi

Errachidia – De plus en plus de recherches se sont intéressées ces dernières années à l’histoire et au patrimoine de la région historique du Tafilalet, souligne Abdelouahed Harouni Alaoui, enseignant au Centre des métiers de l’éducation et de la formation d’Errachidia.

L’intérêt croissant pour le Tafilalet est motivé par la grande volonté des chercheurs et des académiciens issus de cette région du Maroc de creuser dans son histoire millénaire et son patrimoine, ainsi que d’analyser ses aspects sociaux, a ajouté M. Harouni Alaoui dans un entretien à la MAP.

Il a relevé que cette démarche a pour objectif de cumuler les connaissances sur les différentes étapes de cette histoire, notamment celles pas assez étudiées, et de remédier à la rareté des recherches consacrées à la région historique du Tafilalet qui était autrefois un carrefour civilisationnel et commercial.

M. Harouni Alaoui a expliqué que la rareté des recherches portant sur l’histoire du Tafilalet est due au manque de documents liés à cette région ou à la difficulté d’accès à ceux existant, comme les manuscrits ou les textes écrits à ce sujet durant l’époque coloniale.

Le chercheur a fait observer, par ailleurs, que la majorité des études et recherches menées ces dernières années sur le Tafilalet, notamment sur le plan universitaire, ont été consacrées à la période contemporaine de l’histoire de cette région, appelant à accorder plus d’intérêt aux autres époques, surtout celle ayant précédé la création de Sijilmassa.

M. Harouni Alaoui a souligné que l’intérêt grandissant pour l’histoire du Tafilalet, constaté ces dernières années, a été encouragé par la création de laboratoires de recherches académiques dans les universités marocaines qui encadrent les chercheurs et les orientent dans ce domaine.

C’est le cas, a-t-il précisé, de la Faculté Polydisciplinaire d’Errachidia qui encourage la recherche sur le patrimoine culturel et civilisationnel du Tafilalet, à travers, en outre, des séminaires, des tables rondes et des conférences axés sur de tels sujets.

Il a attribué cet engouement également à la création de centres scientifiques et d’institutions publiques dans la région chargés d’organiser des séminaires scientifiques et d’éditer des ouvrages et des recherches sur l’histoire du Tafilalet, à l’instar du Centre d’études et de recherches Alaouites (CERA) à Rissani qui a largement contribué à l’organisation de telles rencontres scientifiques dans le cadre de l’Université Moulay Ali Chérif.

Cet intérêt résulte de l’implication croissante des organisations de la société civile dans la promotion de l’histoire et du patrimoine du Tafilalet, à travers l’organisation de séminaires et de réunions sur les plans local et régional pour mettre en valeur le patrimoine matériel et immatériel de la région, ainsi que de la part de la presse écrite et des médias audiovisuels.

M. Harouni Alaoui a souligné que les études menées sur l’histoire de la région sont, en général, sous forme d’ouvrages monographiques, d’études archéologiques, ainsi que de recherches dans les domaines de la construction, du patrimoine intellectuel, des organisations tribales et de la résistance à l’occupant.

Au vu des défis posés par la recherche sur le Tafilalet, une adhésion active de l’ensemble des acteurs concernés est devenue nécessaire pour mieux connaître l’histoire de cette région du Royaume, a-t-il conclu.