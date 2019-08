Enquête sur la chasse illégale dans la région de Marrakech-Safi: la société organisatrice sera poursuivie en justice

mardi, 27 août, 2019 à 18:55

Rabat – L’enquête menée par le Département des Eaux et Forêts suite à la parution de photos et vidéos montrant la chasse d’un nombre important de tourterelles par des chasseurs étrangers au niveau de la région de Marrakech-Safi a conclu à la véracité de ces photos et vidéos, a indiqué le département, précisant avoir suspendu l’agrément de chasse touristique de la société organisatrice qui sera poursuivie en justice.

Le département des Eaux et Forêts a assuré, dans un communiqué dont copie est parvenue mardi à la MAP, qu’il a pris toutes les dispositions réglementaires et a procédé à la suspension de l’agrément de chasse touristique de la société “qui fera également l’objet de poursuite judiciaire”, ajoutant que l’enquête a fait état d’une “surchasse de trois fois le quota règlementaire”.

Après examen du dossier, des visites de terrain et des entretiens avec les parties prenantes, la commission d’enquête a identifié les lieux où l’acte de braconnage de tourterelles a été perpétré, a fait savoir la même source, soulignant qu’il s’agit d’un lot amodié à une société de chasse touristique qui a organisé la partie de chasse en question.

L’enquête a également relevé un certain nombre de défaillances liées au non-respect du contrat d’amodiation, a poursuivi le département, faisant savoir que conformément aux dispositions dudit contrat, “la société est tenue d’encadrer l’activité de chasse et assume pleinement la responsabilité sur les actes commis par ses clients”.

Le personnel forestier local a procédé quelques jours plus tard à l’interception d’une autre partie de chasse illégale dans un lot relevant de la même société par six groupes de chasseurs étrangers, rappelle le communiqué, notant que “cette opération s’est soldée par la saisie de 36 armes et l’établissement des PV de délits y afférents”.