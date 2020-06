Enseignement à distance: Arrêt de la diffusion des cours sur les chaines de télévision

dimanche, 28 juin, 2020 à 23:07

Rabat-Le ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé l’arrêt de la diffusion des cours sur les chaînes de télévision, dans le cadre du dispositif de l’enseignement à distance, à partir de dimanche.

Le ministère a souligné, dans un communiqué, le parachèvement de la dernière étape du dispositif de l’enseignement à distance via les chaînes de télévision Athaqafia TV, Tamazight TV, Laâyoune TV et Arryadia, au titre de l’année scolaire en cours.

Ainsi, la diffusion des cours enregistrés pour tous les niveaux scolaires de l’enseignement primaire à l’enseignement supérieur, ainsi que les cours d’éducation physique, l’orientation scolaire, professionnelle et universitaire, le soutien et la préparation aux examens, à travers ces canaux, cessera à partir de ce dimanche, précise-t-on.

Cette décision intervient après le parachèvement des programmes scolaires et de formation pour tous les cycles de l’enseignement, ainsi que des séances destinées aux étudiants de deuxième année du baccalauréat pour le soutien et la préparation à l’examen national unifié pour l’obtention du baccalauréat 2020, explique la même source.

Le ministère a, par ailleurs, remercié et salué les efforts de tous les enseignants, inspecteurs et cadres pédagogiques, administratifs et techniques, aux niveaux central, régional et provincial, ainsi que l’Agence Marocaine de Presse (MAP), la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT), l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) et l’ensemble des acteurs ayant contribué à assurer la continuité de l’enseignement au Maroc.