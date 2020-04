Enseignement à distance : Grande mobilisation pour le renforcement de la capacité d’intégration des élèves en milieu rural à Rehamna

vendredi, 10 avril, 2020 à 17:18

Benguérir – La direction provinciale de l’éducation nationale à Rehamna a fait part, vendredi, de sa grande mobilisation pour renforcer la capacité d’intégration des élèves en milieu rural dans le système d’enseignement à distance, adopté par le ministère de tutelle comme alternative pour garantir la continuité pédagogique.

Ainsi, la direction provinciale a entamé, en coordination avec la préfecture de la province et l’Académie régionale de l’éducation et la formation (AREF) de Marrakech-Safi, l’opération de recensement des élèves (garçons et filles) en milieu rural au niveau de la province, qui ne disposent pas des équipements nécessaires pour accompagner l’opération d’enseignement à distance, afin de garantir l’équité et l’égalité des chances.

A cette occasion, le directeur provincial de l’éducation nationale à Rehamna, El Arbi El Hantouf, a expliqué que l’opération d’enseignement à distance a atteint ses objectifs au niveau de la province, avec un intérêt particulier accordé au renforcement de la capacité d’intégration de ce système, notamment en faveur des élèves dans le monde rural.

Dans une déclaration à la MAP, le responsable a indiqué que la direction provinciale a arrêté le nombre d’élèves et identifié le manque existant, surtout que le territoire de la province de Rehamna est caractérisé par son aspect rural (23 sur 25 collectivités territoriales).

La direction provinciale œuvrera, en coordination avec les autorités locales et provinciales, à trouver des solutions alternatives, en procédant notamment à la collecte de données sur la disponibilité de la connexion internet et le nombre de familles disposant de smartphones, en vue d’augmenter le taux des bénéficiaires et des prestations nécessaires pour assurer le succès de l’opération d’enseignement à distance, a-t-il dit.

M. El Hantouf a, en outre, précisé que la direction provinciale a produit plus de 130 ressources numériques, qui couvrent les huit semaines restantes de l’année scolaire en cours et concernent les niveaux de première année du baccalauréat (filières des lettres et sciences humaines, et des sciences économiques et de gestion) et du tronc commun.

Et de poursuivre que ces contenus numériques, qui comprennent aussi des cours de soutien en mathématique, en philosophie et en histoire et géographie, répondent aux normes requises pour la diffusion sur les chaînes TV et le portail “Telmid TICE”, rappelant que la direction provinciale s’est engagée, depuis 2018, dans la production de ressources numériques relatives aux cours de soutien.

S’agissant du taux de création des classes virtuelles sur la plateforme “Telmid TICE”, le responsable a fait savoir que la direction provinciale a franchi des pas importants en la matière, relevant que ce taux se situe entre 80 et 100% dans les établissements scolaire publics, alors que ceux de l’enseignement privé peuvent créer leur propres plateformes.

Après avoir salué l’appui logistique apporté par l’OCP et l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), M. El Hantouf a appelé à intensifier les efforts déployés par les différentes parties concernées, les cadres pédagogiques et administratifs, les acteurs associatifs et les parents et tuteurs des élèves, afin d’assurer la réussite de l’enseignement à distance.