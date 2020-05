Enseignement à distance : Il faut capitaliser sur les acquis de la crise sanitaire

mardi, 5 mai, 2020 à 18:12

Meknès – Le président de l’Université Moulay Ismail (UMI) de Meknès, Hassan Sahbi, a appelé à renforcer l’enseignement à distance, en capitalisant sur les acquis obtenus lors de la crise sanitaire du Covid-19.

‘’La promotion de l’enseignement à distance permettra de parer aux contraintes des effectifs en augmentation continue et de généraliser l’enseignement dans les zones enclavées du pays’’, a indiqué M. Sahbi dans une déclaration à la MAP, notant que l’enseignement à distance, le e-learning et les Moocs sont maintenant une réalité, alors qu’ils étaient encore des chantiers en cours dans la plupart des établissements de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur.

Selon lui, d’aucuns ne peuvent nier l’effet de cette crise sur l’adoption immédiate et spontanée des technologies d’information et de communication par les différents acteurs de l’enseignement primaire, secondaire et universitaire pour assurer la continuité pédagogique auprès des élèves et des étudiants.

‘’A la faveur du confinement, les enseignants sont désormais en mesure de donner des cours sur des plateformes et à travers des logiciels adaptés. Les étudiants -des natifs numériques pour la plupart d’entre eux- connaissent parfaitement les portails académiques et se sont vite familiarisés avec ces nouveaux modes d’enseignement virtuels’’, a poursuivi le président de l’Université.

Il a dit constater ‘’une grande motivation de la part de tous les acteurs de l’enseignement à utiliser les TIC dans cette période de confinement’’, relevant toutefois que personne ne peut mettre en doute l’importance du présentiel dans les activités pédagogiques.

Les deux modes doivent désormais coexister pour une meilleure performance d’apprentissage, a estimé M. Sahbi.

Le président de l’Université a rappelé également que le Maroc, à l’instar des pays développés et émergents, s’est doté de toute une stratégie numérique étalée sur plusieurs décennies, et ce dans les différentes facettes économiques et sociales du pays.

Les établissements relevant de l’UMI de Meknès avaient mis en ligne, à la mi-avril, plus de 6.300 ressources pédagogiques, afin de réduire l’impact de la crise du Covid19.