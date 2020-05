Enseignement à distance: Lancement d’un système informatique permettant l’accès gratuit à TelmidTICE

dimanche, 31 mai, 2020 à 19:20

Rabat – Le ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé le lancement, dimanche, d’un système informatique permettant l’accès gratuit à la plateforme d’enseignement à distance TelmidTICE et le téléchargement de ressources numériques.

Cette mesure intervient dans le but de promouvoir l’égalité des chances dans l’accès aux cours via cette plateforme, notamment les séances de soutien et de préparation du baccalauréat, lancées dernièrement, affirme le ministère dans un communiqué.

La mise en place de ce service est le fruit d’une action commune entre les cadres du ministère et l’université Mohammed VI polytechnique, souligne la même source.

Dans ce sens, le ministère a fait part de ses remerciements à l’université Mohammed VI polytechnique, au ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Economie verte et numérique, à l’Agence nationale de réglementation des télécommunications et aux trois opérateurs de télécommunication.