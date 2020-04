Enseignement à distance: L’AREF de Dakhla Oued Eddahab produit 87 cours numériques

mardi, 7 avril, 2020 à 20:57

Dakhla – L’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF) de Dakhla-Oued Eddahab a produit, jusqu’au 06 avril, un total de 87 cours numériques pour l’enseignement à distance concernant toutes les matières de la cinquième année du cycle primaire.

Ces cours numériques produits par une équipe pédagogique régionale, concernent 16 cours de mathématiques, 22 de français, 19 d’arabe, 13 d’éducation islamique et 13 leçons d’histoire-Géo et d’éducation à la citoyenneté, en plus de 4 cours dédiés à l’activité scientifique, selon des données de l’AREF de Dakhla-Oued Eddahab.