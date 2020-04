Enseignement à distance : l’UMP et la Radio d’Oujda joignent leurs efforts au service des étudiants

samedi, 11 avril, 2020 à 13:05

Oujda – Permettre aux étudiants de l’Université Mohamed Premier (UMP) d’Oujda de poursuivre leurs études à distance en ayant recours à des moyens à la portée de tout un chacun est désormais possible et facile grâce au concours de la Radio régionale d’Oujda.

Une bonne nouvelle en ces moments de confinement, surtout pour les étudiants de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales (FSJEC) et de la Facultés des lettres et sciences humaines (FLSH) qui peuvent suivre, et ce depuis lundi dernier, quatre cours par jour d’une durée de 26 minutes chacun.

Selon le programme concocté à cet effet par la station régionale de la radio d’Oujda, les cours sont diffusés chaque jour de la semaine entre 10H00 et 10H52 et entre 12H08 et 13H00 avec une rediffusion le même jour dans la soirée entre 22H00 et minuit.

Le choix des ondes radiophoniques pour élargir l’enseignement universitaire à distance s’avère profitable à l’ensemble des étudiants, plus particulièrement à ceux qui habitent dans des zones reculées puisque confrontés des fois aux problèmes de la connexion internet ou ne disposant pas d’assez de moyens financiers pour acquérir des supports technologiques adaptés aux besoins de la situation.

Outre les étudiants, la diffusion radiophonique des cours peut bel et bien intéresser de nombreux citoyens qui, en ce temps de confinement total, peuvent en tirer profit pour suivre ou approfondir et aiguiser leurs connaissances dans certains domaines de la formation (droit, géographie, histoire, littérature, économie…).

Dans une déclaration à la Map, le président de l’université Mohammed Premier, Yassine Zarhloule, a fait remarquer que cette initiative s’inscrit dans le sillage de la mobilisation nationale et des efforts engagés par les différentes parties, dont les universités, en cette période exceptionnelle de confinement décrété par les pouvoirs publics pour empêcher la propagation de la pandémie du coronavirus.

Et d’ajouter que dans le cadre du strict respect des règles de l’état d’urgence sanitaire et pour réunir toutes les conditions à même de favoriser la réussite de l’enseignement à distance, l’UMP a mis à la disposition de l’ensemble de ses étudiants plusieurs moyens pour qu’ils puissent suivre leurs études, dont des plateformes numériques.

Il a rappelé dans ce sens que l’université est dotée d’un centre d’enseignement à distance (elearning center) qui conjugue les efforts pour aider les étudiants à accéder aux différents contenus pédagogiques via la plateforme moodle et ce, en mettant en ligne plus de 1.400 cours de la saison printanière (S2,S4,S6,S8) et quelque 120 enregistrements vidéo, en plus de travaux pratiques et dirigés.

Cette plateforme, qui fonctionne grâce à une forte implication des professeurs, techniciens et cadres administratifs de l’université en ces moments difficiles, offre la possibilité à l’étudiant de télécharger le cours de son choix et lui permet d’entrer en interaction avec les professeurs ou avec ses collègues, a souligné M. Zarhloule.

Il a également mis en avant la création par l’université de quelque 74.000 adresses électroniques pour faciliter davantage l’enseignement à distance aux étudiants qui peuvent aussi suivre des cours sur la Chaîne de télévision “Arryadia” ou via d’autres applications.

Pour ce qui est de la contribution de la Radio régionale d’Oujda, elle est marquée par la diffusion en direct de quatre cours par jour pendant toute la semaine au profit des étudiants des la FSJES et de la FLSH et leur rediffusion le soir de la même journée, a-t-il fait savoir, saluant par l’occasion l’appui des responsables de la SNRT et la mobilisation des journalistes et des techniciens de la station régionale, ainsi que des professeurs pour le succès de cette expérience inédite.

Le premier responsable de l’UMP a saisi par ailleurs l’opportunité pour inciter les étudiants et les étudiantes à rester chez eux et à tirer le meilleur profit de cette mobilisation collective en leur faveur.

De son côté, le directeur de la station régionale de la Radio d’Oujda, Hafid Kadiri, a noté que la station a accordé à l’UMP et ses étudiants une place importance dans la grille de sa programmation quotidienne, notant à et égard que cette diffusion des cours relève du service public et consacre le rôle que joue la radio d’Oujda en tant que média de proximité.

Cette initiative fait partie de la contribution du secteur de l’audiovisuel au niveau régional aux efforts inlassables déployés à l’échelon national pour réduire le plus possible les effets de la pandémie du nouveau coronavirus.

Affirmant que les cadres journalistiques et techniques de la station régionale demeurent mobilisés aux côtés des différents acteurs pour une gestion optimale de cette phase exceptionnelle liée à cette pandémie, M. Kadiri a souhaité plein succès aux étudiants de l’UMP.