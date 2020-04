Enseignement à distance: L’Université Sultan Moulay Slimane de Béni Mellal met en ligne 3.639 cours

vendredi, 10 avril, 2020 à 18:37

Béni Mellal – L’Université Sultan Moulay Slimane a indiqué avoir alimenté ses sites électroniques en 3.639 cours, en plus des visioconférences diffusées à distance, alors que le nombre des étudiants qui utilisent la plateforme “Moodle et Teams Microsoft” a atteint 31.771 apprenants.

Ainsi, un grand nombre de mesures ont été mises en place par l’Université Sultan Moulay Slimane dans le but de promouvoir la formation à distance au sein de ses établissements, dans la mesure où le déploiement de l’offre de formation à distance, au profit de tous les étudiants a atteint son apogée.

Pour les gestionnaires, les étudiants et les professeurs, 35.538 comptes ont été créés dans les plates-formes pédagogiques de l’Université “Moodle et Teams Microsoft”où 3.639 cours sont déposés dont 760 dispensés en temps réel avec Microsoft Teams, a souligné l’établissement universitaire dans un communiqué parvenu à la MAP.

Ainsi, une adhésion sans précédent de la part du corps professoral de l’université ainsi que de son corps administratif et technique a conduit à la mise en ligne d’un arsenal de ressources pédagogiques et par la même à une interaction et un contact régulier entre les étudiants et les enseignants, et ce, dans l’ensemble des établissements relevant de cette université.

Les cours qui étaient dispensés en présentiel sont aujourd’hui remplacés par des enseignements à distance et ce, depuis la diffusion du communiqué du Ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique le 13 mars dernier.

Ainsi, des contenus pédagogiques numériques, au niveau de tous les établissements relevant de l’Université Sultan Moulay Slimane, sont, depuis, préparés par les enseignants et mis à la disposition de tous les étudiants depuis le 16 mars par le biais des plates-formes de l’Université (Moodle et Microsoft Teams).

Ces cours sont également accompagnés de séries d’exercices (travaux dirigés) que les étudiants sont tenus de réaliser et de renvoyer pour qu’ils soient corrigés par des enseignants. Le but étant de préserver la santé du personnel enseignant et administratif et des étudiants contre la propagation du Coronavirus tout en assurant la continuité pédagogique.

De chez eux, les étudiants suivent les enseignements prévus selon la répartition de leurs emplois du temps, précise le communiqué, faisant observer que chaque établissement universitaire élabore sa propre stratégie dans le dessein de promouvoir son enseignement à distance.

Dans ce sillage, des équipes, bien formées, œuvrent d’arrache-pied afin que cet enseignement réalise les résultats escomptés. Les enseignants et les étudiants sont pleinement satisfaits de ce basculement Enseignement Présentiel – Enseignement à distance réussi en un temps record et qui a pu garantir la continuité pédagogique.

Les activités pédagogiques sont supervisées par le Président de l’Université Sultan Moulay Slimane, M. Nabil Hmina ainsi que l’ensemble des chefs d’établissements qui ne ménagent aucun effort afin que cette université réussisse ses actions.

L’Université a en effet réalisé des avancées très significatives en termes de mise en place de son système d’information et notamment de ses plateformes de contenus pédagogiques numériques.

En passant du papier à la souris et de la communication à l’interaction entre l’étudiant et l’enseignant, l’université Sultan Moulay Slimane a réussi à faire de l’enseignement à distance le moyen par excellence d’un apprentissage de qualité.