Enseignement traditionnel : Des fonds de 324 MDH en 2022 (M. Toufiq)

lundi, 16 janvier, 2023 à 22:42

Rabat – Le ministre des Habous et des affaires islamiques, Ahmed Toufiq, a assuré, lundi à Rabat, que le ministère a augmenté les fonds alloués à l’enseignement traditionnel au titre du budget de l’État, qui ont passé de 3 millions de dirhams (MDH) en 2004 à 324 MDH en 2022.

Dans le cadre de ses efforts pour la promotion de l’enseignement traditionnel, le ministère a réhabilité les structures des établissements de l’enseignement traditionnel à travers la construction, la réparation et l’équipement en matériel scolaire, mobilier et aménagement intérieur, et ce, avec une enveloppe financière de 782 MDH durant la période 2004-2022, a indiqué M. Toufiq en réponse à une question orale posée par le groupe authenticité et modernité à la Chambre des représentants.

Le ministère a soutenu les établissements d’enseignement traditionnel en fournissant des denrées alimentaires, des livres et des fournitures scolaires, avec une couverture financière annuelle de 15 MDH, a-t-il poursuivi, soulignant que le ministère a également œuvré pour le développement et l’expansion des réseaux d’écoles d’enseignement traditionnel à l’échelle nationale, le nombre d’établissements étant passé de 114 à 293, ainsi que l’amélioration des conditions matérielles et sociales des scolarisés et des enseignants en augmentant le nombre et les montants des bourses et des récompenses pour les cadres administratifs et éducatifs.

Et de conclure qu’un travail a été fait quant à l’amélioration de la qualité des apprentissages, l’ouverture des élèves sur leur environnement social, l’organisation d’activités parallèles par des instances composées de 124 animateurs éducatifs, outre des programmes sanitaires annuels au profit des étudiants et l’organisation du Prix d’excellence de l’enseignement traditionnel au profit des étudiants et des étudiantes.