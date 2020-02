Entrepreneuriat féminin: La CCISCS scelle un partenariat avec l’AFEM

mercredi, 26 février, 2020 à 23:26

Casablanca- La Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services de Casablanca-Settat (CCISCS) et l’Association des Femmes chefs d’Entreprises du Maroc (AFEM) ont signé, mercredi à Casablanca, une convention de partenariat en faveur de la promotion de l’entrepreneuriat féminin.

Paraphée par le président de la CCISCS Yassir Adil et la présidente de l’AFEM Leïla Doukali, cette convention de partenariat, équitable et solidaire, vise à soutenir les initiatives des femmes entrepreneures de la région dans les domaines de la formation, l’accompagnement et l’incubation des auto-entrepreneurs, les micros, petites et moyennes entreprises.