Entretiens à Rabat de M. Talbi El Alami avec le président de la Knesset

jeudi, 8 juin, 2023 à 18:24

Rabat – Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, a eu, jeudi à Rabat, des entretiens avec le président du Parlement israélien, la Knesset, Amir Ohana, axés sur les moyens de renforcer les relations entre les institutions législatives des deux pays.

Lors de cette entrevue, qui intervient dans le cadre de la première visite du président de la Knesset au Maroc, M. Ohana a salué leadership clairvoyant de SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, ainsi que le rôle du Souverain dans la réalisation de la paix entre Israéliens et Palestiniens, indique un communiqué de la Chambre des représentants.

“SM le Roi Mohammed VI a la confiance de toutes les parties et une compréhension approfondie des questions et défis auxquels nous faisons face”, a-t-il dit, ajoutant que cela permet au Souverain de jouer le rôle de médiateur entre le gouvernement israélien et l’Autorité palestinienne en faveur de la paix dans la région.

Évoquant la question de l’intégrité territoriale du Royaume, le président de la Knesset a affirmé que “le Sahara est marocain et le restera comme l’atteste l’Histoire”, faisant savoir que le premier ministre israélien fera une annonce officielle, dans ce sens, très prochainement.

Pour sa part, M. Talbi El Alami a souligné que le Royaume est considéré comme une terre de paix, de dialogue et de coexistence entre les différentes civilisations, cultures et religions, rappelant plusieurs initiatives menées dans ce domaine sous l’impulsion de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine.

Il a annoncé, à cet égard, que le Parlement marocain et l’Union Interparlementaire organiseront la semaine prochaine, à Marrakech, sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, une Conférence parlementaire internationale sur le dialogue interconfessionnel.

Cette entrevue s’est déroulée en présence notamment du président du Groupe d’amitié parlementaire Maroc-Israël à la Chambre des représentants, Noureddine El Harouchi, et de la présidente de la Commission des Affaires étrangères, de la défense nationale, des affaires islamiques et des MRE, Nadia Bouaida.