Entretiens à Rabat sur le renforcement de la coopération entre la DGAPR et le Bureau international des stupéfiants et de l’application de la loi

mardi, 8 novembre, 2022 à 15:06

Rabat – Le délégué général à l’Administration pénitentiaire et à la réinsertion, Mohammed Salah Tamek, a eu des entretiens, mardi à Rabat, avec le sous-Secrétaire d’État adjoint, responsable du Bureau international chargé de la lutte contre les stupéfiants et de l’application des lois (INL) dans la région du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, Tobin Bradley, axés sur le renforcement de la coopération bilatérale.

Lors de cette rencontre, les deux responsables ont passé en revue les différents volets du programme de coopération existant entre la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) et le Bureau international chargé de la lutte contre les stupéfiants et de l’application des lois, notamment en ce qui concerne le domaine sécuritaire, la gestion des établissements pénitentiaires, la réinsertion, la formation des fonctionnaires et l’accès des prisonniers à l’emploi, indique un communiqué de la Délégation générale.

Les deux parties ont souligné, à cette occasion, leur détermination à aller de l’avant dans cette coopération de manière à permettre à la Délégation générale de devenir un établissement pionnier dans la gestion de la chose pénitentiaire, et plateforme pilote dans le domaine de la formation des fonctionnaires relevant de l’administration pénitentiaire, précise la même source.

La visite de M. Bradley au Maroc, du 07 au 11 novembre, s’inscrit dans le cadre de l’accord-cadre signé en avril 2011 entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement des États-Unis d’Amérique, notamment l’annexe relative à la coopération entre la DGAPR et le Bureau international, ajoute la même source.