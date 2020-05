Une équipe de l’Université Mohammed V remporte la 2-ème édition d'”Attijari City”

mardi, 19 mai, 2020 à 14:15

Rabat – Une équipe d’élèves ingénieurs de l’École nationale supérieure d’informatique et d’analyse des systèmes (ENSIAS) relevant de l’université Mohammed V de Rabat, a remporté la 2-ème édition de la compétition de Business Game “Attijari City”.

Organisée par le groupe Attijariwafa bank, le 11 mai, dans le cadre de ses partenariats développés avec les écoles supérieures marocaines, cette compétition a mis aux prises 30 étudiants issus de 5 écoles, notamment l’ENSIAS, l’Académie internationale Mohammed VI de l’aviation civile (AIAC), l’École nationale de commerce et de gestion d’El Jadida (ENCG), l’université Mundiapolis de Casablanca et du double Master “Banque et Marchés Financiers Attijariwafa bank” de l’Université Hassan II de Casablanca et de l’Université de Cantabria, a indiqué l’université Mohammed V dans un communiqué.

Dans cette compétition, les participants jouent le rôle de décideurs au sein d’une entreprise opérant dans le secteur du bâtiment et doivent ainsi la développer, en optant pour les meilleures stratégies financières d’optimisation des ressources et de maximisation de la rentabilité, tout en tenant compte de la dimension écologique, l’objectif étant d’accompagner les étudiants-entrepreneurs en leur offrant une immersion progressive dans le monde de l’entreprise et de la finance.

“A cette occasion, le président de l’université Mohammed V, a l’immense plaisir d’adresser ses sincères félicitations à l’équipe d’étudiants ingénieurs représentant l’ENSIAS ayant remporté cette compétition”, a noté le communiqué, ajoutant que cette réussite “témoigne non seulement du savoir et du savoir-faire de l’équipe, mais aussi de sa rigueur et de son esprit d’équipe”.