Er-rich : Organisation d’ateliers sur les étapes de réalisation d’un reportage vidéo

lundi, 18 novembre, 2024 à 18:48

Er-Rich (province de Midelt) – Des ateliers pratiques sur les étapes de conception et de réalisation d’un reportage vidéo, ont été organisés samedi au profit des élèves relevant du lycée collégial Abi Salim El Ayachi d’Er-rich (province de Midelt).

Initiés par le Centre Rich du développement et de la jeunesse, en coordination avec la Direction provinciale de l’Education et de la Formation de Midelt, ces ateliers ont été l’occasion pour les élèves d’apprendre les techniques de base liés à la production audiovisuelle, de s’initier au matériel de la vidéographie et d’acquérir de nouveaux outils pour développer leurs capacités créatives et d’expression.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’ouverture de l’école sur son environnement et de la création des espaces d’activités parallèles qui font de l’école un espace apprécié des élèves, a indiqué à la MAP, le directeur provincial du ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports à Midelt, Addi Ramchoune.

” L’organisation de ces ateliers pratiques cadre parfaitement avec les objectifs de la Feuille de route 2022-2026, en particulier en ce qui concerne la promotion de la vie scolaire, le développement personnel des élèves et le lancement d’activités parascolaires de qualité en partenariat avec les acteurs de la société civile “, explique M. Ramchoune.

Pour sa part, Youssef Filali, vice-président du Centre Rich du développement et de jeunesse, a relevé que ces ateliers, ayant fait l’objet d’un grand engouement par les élèves, ont porté sur l’apprentissage des bases de la prise de photos, du montage-vidéo, de la manipulation de l’appareil photo et sur les principaux logiciels de montage.

Un aperçu théorique axé sur les métiers du cinéma et de l’audiovisuel a été présenté aux élèves qui ont bénéficié également de trois ateliers portant sur la photographie, le montage et le design graphique, ajoute M. Filali, également spécialiste en montage vidéo.

Au terme de ces ateliers, des attestations de participation ont été décernées aux élèves du lycée-collégial Abi Salim El Ayachi, estampillé « École pionnière ».