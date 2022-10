Erfoud : M. Sadiki préside la 9ème session du Conseil d’orientation stratégique de l’ANDZOA

jeudi, 27 octobre, 2022 à 21:05

Erfoud (Province d’Errachidia) – Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Mohammed Sadiki, a présidé, jeudi à Erfoud (Province d’Errachdia), les travaux de la 9ème session du Conseil d’orientation stratégique de l’Agence nationale pour le développement des zones oasiennes et de l’arganier (ANDZOA).