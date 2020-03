Errachidia: arrestation de deux individus pour possession et trafic de drogue et de psychotropes

lundi, 9 mars, 2020 à 16:10

Rabat – Les éléments du service régional de la police judiciaire d’Errachidia ont arrêté, dimanche sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), deux individus pour implication présumée dans une affaire de possession et de trafic de drogues et de psychotropes.

Dans un communiqué, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) indique que les deux individus ont été arrêtés au niveau du point de contrôle de Tiliwin, banlieue de Guelmima, une fois arrivés à bord d’une voiture légère en provenance d’une ville du nord du Royaume, précisant que la fouille de la voiture a permis la saisie de 374 kg de chira et deux plaques d’immatriculation falsifiées, outre une somme d’argent, susceptible de parvenir du trafic de drogue.

Les deux mis en causes en été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les éventuelles ramifications de ces activités criminelles, ainsi que l’ensemble des actes criminels attribués aux suspects, souligne la DGSN.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts sécuritaires permanents et communs de la DGSN et de la DGST pour lutter contre le trafic de drogues et de psychotropes, conclut la même source.