Errachidia : début de la distribution des cahiers de soutien pédagogique aux élèves de la province

vendredi, 12 juin, 2020 à 21:23

Errachidia – La Direction provinciale de l’Education nationale à Errachidia a annoncé vendredi le lancement de l’opération de distribution des cahiers de soutien pédagogique et d’auto-apprentissage au profit des élèves des établissements d’enseignement de la province.

Selon la même source, le nombre des cahiers de soutien pédagogique qui seront distribués s’élève à 19.518, précisant que ces supports concernent les matières de la langue arabe, des mathématiques et de la langue française.

La Direction provinciale a fait savoir, dans un communiqué, que cette opération porte sur les six niveaux de l’enseignement primaire pour les élèves du monde rural, soulignant que cette initiative intervient dans le cadre des efforts visant à garantir l’égalité des chances entre l’ensemble des apprenants.

Elle s’inscrit dans le cadre aussi de l’enseignement à distance lancé par le ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, à travers les chaînes de la télévision nationale et les différentes plateformes numériques, dans le but de faire face à la propagation du nouveau Coronavirus (Covid-19).

Cette opération constitue, souligne la Direction provinciale, un autre outil de soutien pédagogique pour les élèves ayant trouvé des difficultés à poursuivre leurs cours à distance.

La distribution des cahiers de soutien pédagogique se fait en coordination avec les autorités concernées, dans le respect total des mesures de prévention et de protection sanitaires.