Errachidia : forte mobilisation pour le don de sang

lundi, 6 avril, 2020 à 21:17

Errachidia – Une forte mobilisation des citoyens de la ville d’Errachidia a été constatée lors de la campagne de don de sang en cours dans le cadre des efforts visant à soutenir les services de santé en cas de pénurie de cette matière vitale au niveau des hôpitaux de la province.

Entamée depuis quelques jours, cette campagne, qui se déroule dans le respect des normes d’hygiène et de sécurité, connait un engouement pour le don de sang de la part des habitants de la ville qui font preuve d’une grande solidarité et générosité.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la contribution au renforcement du stock de sang disponible au niveau du centre de transfusion sanguine d’Errachidia, notamment durant cette conjoncture délicate que traverse le Maroc face au nouveau Coronavirus (Covid-19).

Il s’agit aussi d’une occasion de consacrer les valeurs de solidarité et d’humanisme au sein de la société, ainsi que de la sensibiliser à l’importance du don de sang pour le sauvetage des vies humaines.

Organisée par la Délégation provinciale de la Santé à Errachidia en coordination avec la Wilaya de la région de Drâa-Tafilalet, cette campagne connait une forte participation également des éléments de la Sûreté régionale.

Les organiseurs ont mis à la disposition des donateurs les moyens de transport nécessaires pour les déplacer vers le centre de transfusion sanguine.

Le délégué provincial de la Santé à Errachidia, Moulay Mhamed Berjaoui, a salué la forte mobilisation des citoyens pour prendre part à cette campagne de don de sang, surtout durant cette conjoncture difficile.

Il a ajouté, dans une déclaration à la MAP, que la Délégation de la Santé à Errachidia dispose d’un stock de sang suffisant, notant que cette campagne sera organisée aussi dans d’autres zones de la province d’Errachidia, dont Erfoud et Rissani.

Plusieurs citoyens ayant fait don de leur sang à cette occasion se sont félicités de cette initiative louable.

L’Organisation mondiale de la Santé n’a eu de cesse d’inciter les gens à faire le geste salvateur de donner leur sang et de sensibiliser l’opinion à la nécessité de dons de sang réguliers pour assurer la qualité, la sécurité et la disponibilité du sang et des produits sanguins pour les patients qui en ont besoin.