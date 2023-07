Errachidia : Inauguration d’un nouveau Centre culturel à l’occasion de la Fête du Trône

samedi, 29 juillet, 2023 à 14:05

Errachidia – Un nouveau centre culturel a été inauguré, vendredi à Errachidia, dans le cadre des célébrations marquant le 24ème anniversaire de la Fête du Trône.

Ce nouvel édifice culturel, réalisé pour un investissement de plus de 32 millions de dirhams, a été inauguré par le wali de la région de Drâa-Tafilalet, gouverneur de la province d’Errachidia, Bouchâab Yahdih, lors d’une cérémonie à laquelle ont pris part des élus, des chefs de services extérieurs, des acteurs de la société civile et d’autres personnalités.

Situé dans le quartier de Targa, ce centre comprend une salle de spectacles d’une capacité de 360 sièges, un institut de musique et d’art chorégraphique, des salles de conférences, des ateliers de formation et des espaces d’exposition.

Fruit d’un partenariat entre la commune d’Errachidia et le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, ce projet vise à soutenir la création culturelle et artistique dans la ville et les environs, à favoriser une offre artistique diversifiée et à renforcer les infrastructures culturelles et artistiques de la ville.

Par ailleurs, M. Yahdih a visité le Centre d’orientation et d’assistance des personnes en situation de handicap situé dans le quartier Al Massira et procédé à la distribution d’appareils auditifs au profit de 64 personnes en situation de handicap, issus des cinq provinces de région de Drâa-Tafilalet.

Le wali de région de Drâa-Tafilalet et la délégation l’accompagnant ont, d’autre part, suivi des présentations sur une série de projets socio-économiques destinés à accélérer le développement de la province d’Errachidia.

Mercredi, M. Yahdih avait lancé plusieurs projets de développement socio-économique au niveau de la province d’Errachidia, dans le cadre des célébrations marquant le 24ème anniversaire de l’accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux ancêtres.