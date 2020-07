Errachidia : Interpellation d’un individu pour liens présumés avec un réseau de trafic international de drogues (DGSN)

lundi, 20 juillet, 2020 à 23:11

Rabat – Les éléments du service régional de la police judiciaire de la ville d’Errachidia ont réussi, lundi, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), à interpeller un individu âgé de 26 ans pour ses liens présumés avec un réseau criminel actif dans le trafic international de drogues et de psychotropes.

Le suspect a été interpellé au niveau d’un point de contrôle routier de la ville d’Errachidia en flagrant délit de possession et de transport de 28 paquets de Chira d’un poids total de 738 kilogrammes, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent afin d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, et de déterminer ses éventuels ramifications et liens avec les réseaux de trafic international de drogues, ajoute la même source.

Cette affaire s’inscrit dans le cadre des opérations sécuritaires conjointes menées par la DGSN et la DGST visant à lutter contre toutes les formes des crimes transfrontaliers, notamment le trafic international de drogues et de psychotropes, conclut le communiqué.