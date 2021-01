Errachidia : les éléments de la police régionale reçoivent la première dose du vaccin anti-Covid-19

vendredi, 29 janvier, 2021 à 23:25

Errachidia – Les éléments de la police régionale d’Errachidia ont commencé vendredi à recevoir la première dose du vaccin contre le nouveau Coronavirus (Covid-19), dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre ce virus.

Cette opération a concerné, ce même jour, 40 fonctionnaires de la police régionale d’Errachidia, dans le cadre de la première phase de cette campagne qui cible le personnel en première ligne, notamment celui de la santé et les pouvoirs publics, ainsi que les personnes âgées de plus de 75 ans.

Visant à permettre à l’ensemble des fonctionnaires de la Sûreté Nationale de bénéficier du vaccin, cette initiative a été entreprise dans le respect des mesures préventives visant à faire face à la propagation de la pandémie du Covid-19, dont le port du masque, la distanciation physique et l’utilisation des gels hydroalcooliques.

Youssef Boussata, commissaire divisionnaire, chef de la cellule de communication à la Sûreté régionale d’Errachidia, a souligné que la vaccination contre le nouveau Coronavirus des éléments de la Sûreté Nationale a commencé à Errachidia, à l’instar des autres villes et régions du Maroc.

Il a ajouté, dans une déclaration à la MAP, que les fonctionnaires de la Sûreté régionale d’Errachidia recevront la première dose du vaccin, alors que la seconde leur sera administrée 21 jours après, suivant le protocole médical en vigueur dans ces cas.

M. Bousatta a relevé que cette opération de vaccination, qui vise à venir à bout du virus, se déroule dans le respect strict des mesures préventives contre la pandémie du Covid-19.

Pour sa part, Anas El Abboudi, commissaire de police principal, médecin général à la Sûreté régionale d’Errachidia, a souligné que l’opération de vaccination des fonctionnaires de la Sûreté régionale a été lancée, conformément aux Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI.

Il a fait observer que les fonctionnaires de la Sûreté régionale d’Errachidia ont répondu présents pour recevoir la première dose du vaccin, ajoutant que cette opération se déroule dans les meilleures conditions, le but étant de venir à bout du Covid-19.

Conformément aux Hautes Instructions Royales, la campagne de vaccination sera gratuite pour l’ensemble des citoyens, l’objectif étant d’immuniser toutes les composantes du peuple marocain (30 millions pour vacciner à peu près 80 pour cent de la population), de réduire puis éliminer les cas de contamination et de décès dus à l’épidémie, et de contenir la propagation du virus, dans la perspective d’un retour progressif à une vie normale.

Cette campagne nationale se déroule de façon progressive et par tranches et bénéficiera à l’ensemble des citoyens marocains et résidents de 17 ans et plus.