Errachidia : les personnes âgées reçoivent la première dose du vaccin contre la Covid-19

lundi, 1 février, 2021 à 19:23

Chorfa M’daghra (Province d’Errachidia) – Les personnes âgées de 75 ans et plus vivant dans la province d’Errachidia ont commencé à recevoir la première dose du vaccin contre le nouveau Coronavirus (Covid-19), dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre ce virus.

La vaccination de ces personnes intervient dans le cadre de la première phase de la campagne nationale de vaccination anti-Covid-19 qui concerne aussi le personnel en première ligne, dont celui de la Santé, les pouvoirs publics et les services de police.

Cette opération se déroule dans le strict respect des mesures préventives contre la pandémie du Covid-19, dont le port du masque, la distanciation physique et l’utilisation des gels hydro-alcooliques.

Latifa Brikadnas, médecin principal au centre de santé Ouled Bounaji (Commune de Chorfa M’daghra), a souligné que l’opération de vaccination des personnes âgées contre la Covid-19 se déroule dans de bonnes conditions, grâce aux préparatifs entrepris visant à assurer la réussite de cette campagne nationale.

Elle a mis en exergue, dans une déclaration à la MAP, la grande affluence sur la vaccination des personnes ciblées par la première phase de cette campagne, notamment les personnes âgées de plus de 75 ans.

Mme Brikadnas a formulé le vœu de voir l’ensemble des personnes ciblées bénéficier du vaccin, étant donné son rôle crucial dans la réussite des efforts visant un retour à la normale de la vie quotidienne.

Pour sa part, Saida Nejjari, une bénéficiaire âgée de 80 ans, a fait part de sa joie de recevoir la première dose du vaccin contre la Covid-19, notant que cette opération se déroule dans de bonnes conditions.

A l’instar des autres régions du Royaume, la campagne nationale de vaccination contre le nouveau Coronavirus a débuté à Drâa-Tafilalet.

Les catégories ciblées, durant la première phase de cette opération, sont le personnel de première ligne, notamment celui de la santé (âgé de 40 ans et plus), les pouvoirs publics (personnes âgées de 45 ans et plus) et les personnes âgées (75 ans et plus), dans l’attente de recevoir de novelles doses pour étendre cette campagne aux individus âgés de 18 ans et plus.

Conformément aux Hautes Instructions Royales, la campagne de vaccination est gratuite pour l’ensemble des citoyens, l’objectif étant d’immuniser toutes les composantes du peuple marocain (30 millions pour vacciner à peu près 80 pour cent de la population), de réduire puis éliminer les cas de contamination et de décès dus à l’épidémie, et de contenir la propagation du virus, dans la perspective d’un retour progressif à une vie normale.

Cette campagne nationale se déroule de façon progressive et par tranches et bénéficiera à l’ensemble des citoyens marocains et résidents de 17 ans et plus.