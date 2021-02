Errachidia : le personnel de l’enseignement reçoit la première dose du vaccin anti-Covid-19

mardi, 2 février, 2021 à 17:01

Errachidia – Le personnel de l’enseignement exerçant au niveau de la province d’Errachidia a commencé à recevoir la première dose du vaccin contre le nouveau Coronavirus (Covid-19), dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre ce virus.

La vaccination des membres de la famille de l’Education nationale intervient dans le cadre de la première phase de la campagne nationale de vaccination anti-Covid-19 qui concerne aussi le personnel de la Santé, les pouvoirs publics et les services de police, ainsi que les personnes âgées de 75 ans et plus.

Cette opération se déroule dans le strict respect des mesures préventives contre la pandémie du Covid-19, dont le port du masque, la distanciation physique et l’utilisation des gels hydro-alcooliques.

Elle a pour objectif de permettre à l’ensemble des membres de la famille de l’enseignement de bénéficier du vaccin contre le nouveau Coronavirus.

Le directeur provincial de l’Education nationale à Errachidia, Mustapha El Hachimi, a souligné que l’opération de vaccination se déroule dans de bonnes conditions, faisant savoir que 2.825 professeurs de l’enseignement public et privé se verront administrer le vaccin contre la Covid-19 dans la province.

Il a ajouté, dans une déclaration à la MAP, que la vaccination du personnel de l’enseignement de la province d’Errachidia a démarré vendredi dernier, relevant que cette campagne connait une forte adhésion de la famille de l’éducation nationale sur le plan provincial.

Le responsable a fait observer que la Direction provinciale de l’Education nationale a mis en place, au niveau des établissements de l’enseignement, des comités locaux chargés notamment de suivre le déroulement de cette opération et d’accompagner les bénéficiaires sur le plan sanitaire.

“Tout le monde est mobilisé pour assurer la réussite de cette campagne, en coordination avec les autorités provinciales et locales, ainsi que les services de santé”, a-t-il dit.

Pour sa part, Mohamed Addi, professeur de l’enseignement primaire à Errachidia, a souligné que l’ensemble des acteurs concernés sont fortement mobilisés pour contribuer à la réussite de la campagne de vaccination et atteindre ainsi l’immunité collective contre le nouveau Coronavirus.

Il a noté que cette opération se déroule dans de bonnes conditions, appelant les membres de la famille de l’enseignement à s’impliquer activement dans cette initiative.

Conformément aux Hautes Instructions Royales, la campagne de vaccination est gratuite pour l’ensemble des citoyens, l’objectif étant d’immuniser toutes les composantes du peuple marocain (30 millions pour vacciner à peu près 80 pour cent de la population), de réduire puis éliminer les cas de contamination et de décès dus à l’épidémie, et de contenir la propagation du virus, dans la perspective d’un retour progressif à une vie normale.

Cette campagne nationale se déroule de façon progressive et par tranches et bénéficiera à l’ensemble des citoyens marocains et résidents âgés de 17 ans et plus.