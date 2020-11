Errachidia: rencontre régionale sur la future Cité des métiers et des compétences de Drâa-Tafilalet

dimanche, 22 novembre, 2020 à 22:19

Errachidia – Une rencontre régionale sur la mise en œuvre de la nouvelle Feuille de route relative au développement du secteur de la formation professionnelle au niveau de Drâa-Tafilalet, en rapport notamment avec la future Cité des métiers et des compétences (CMC) de cette région, a été organisée dimanche à Errachidia.

L’un des plus importants projets de cette feuille de route est la Cité des métiers et des compétences de Drâa-Tafilalet qui sera construite à Errachidia sur une superficie de 5 Ha, grâce à un investissement de 200 millions de Dirhams, a indiqué, lors de cette atelier régional, la directrice générale de l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT), Loubna Tricha.