Errachidia : rencontres de communication sur le soutien pédagogique au profit des candidats au baccalauréat

jeudi, 11 juin, 2020 à 13:27

Errachidia – L’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) de Drâa-Tafilalet a entamé mercredi une série de rencontres de communication pour le soutien pédagogique et l’accompagnement psychologique au profit des différents acteurs concernés par les examens du baccalauréat notamment les élèves candidats à cette échéance.

Intervenants à cette occasion, le directeur de l’AREF de Drâa-Tafilalet, Ali Berrad, a souligné l’importance de ces rencontres sur le plan pédagogique et psychologique, au vu de leurs objectifs visant à permettre aux élèves de passer les examens du baccalauréat dans de bonnes conditions.

Il a mis en exergue le travail accompli par l’ensemble des partenaires du système de l’éducation au niveau régional, ainsi que l’adhésion active des acteurs éducatifs aux efforts de gestion de la continuité pédagogique et administrative.

Cette rencontre a été encadrée par Hamza Chnibou, professeur de psychologie à la faculté des sciences de l’éducation relevant de l’université Mohammed V de Rabat, Nabil Chakouh, professeur de psychologie à l’université Ibn Tofail de Kénitra, et Mohamed Azizi, cadre chargé de l’orientation pédagogique à la Direction provinciale de l’Éducation nationale à Tinghir.

Elle a porté sur plusieurs questions relatives aux aspects pédagogiques et psychologiques concernant les élèves candidats au baccalauréat et les cadres de l’éducation nationale.

Les participants ont évoqué des sujets comme “la relation entre la psychologie de l’élève en période d’examens, le confinement et l’enseignement à distance”, “la gestion du temps pour la préparation des examens” et “la mémoire et son rôle dans l’élaboration d’une stratégie efficace pour les examens”.

Ils ont débattu de questions ayant trait aussi au “rôle des acteurs éducatifs et de la famille dans une bonne préparation des examens du baccalauréat” et au “rôle de l’orientation pédagogique en la matière”.

Cette rencontre a constitué une occasion de prodiguer des conseils au profit des apprenants notamment pour les aider à faire face à la pression psychologique accompagnant la préparation des examens.

L’AREF de Drâa-Tafilalet relève que les examens du baccalauréat revêtent une grande importance, en tant qu’étape décisive du parcours scolaire des apprenants leur ouvrant de larges perspectives sur les plans éducatifs et professionnels.