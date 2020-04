Errachidia : réunion à distance des cadres chargés de l’encadrement et du contrôle pédagogiques

mercredi, 29 avril, 2020 à 17:04

Errachidia – Une réunion à distance à travers la plateforme “Teams”, qui a connu la participation des cadres chargés de l’encadrement, du contrôle et de l’orientation pédagogiques au niveau de la province d’Errachidia, a été tenue récemment à l’initiative de la Direction provinciale de l’Education nationale.

Présidée par le Directeur provincial de l’Education nationale à Errachidia, Mustapha El Hachimi, cette réunion a été tenue avec la participation aussi de plusieurs autres responsables de la Direction provinciale.

Cette rencontre a porté sur les principales actions, mesures et initiatives entreprises depuis le début de l’état d’urgence sanitaire, marqué par une implication responsable et active de l’ensemble des cadres pédagogiques et administratifs de la Direction, ainsi que des parents des élèves.

Les participants ont mis l’accent sur les mesures prises lors de cette période pour garantir la réussite de l’opération d’enseignement à distance, exprimant leur satisfaction des résultats obtenus dans ce domaine jusqu’à présent.

Lors de cette réunion, plusieurs propositions ont été présentées dans l’objectif d’assurer la continuité pédagogique au niveau de la province d’Errachidia.

Intervenant à cette occasion, M. El Hachimi a salué le travail sérieux et les efforts importants fournis durant cette conjoncture exceptionnelle que traverse le Maroc à cause de la pandémie du nouveau Coronavirus pour assurer l’enseignement à distance au profit des élèves.

Il s’est félicité de la contribution de l’ensemble des acteurs et partenaires concernés par cette opération, plaidant pour davantage d’efforts dans le même sens.