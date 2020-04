Errachidia : réunion à distance sur les mécanismes de mise œuvre du programme “Sport et études”

mercredi, 29 avril, 2020 à 15:50

Errachidia – Une réunion à distance à travers la plateforme “Teams”, axée sur les mécanismes de mise en œuvre du programme “Sport et études”, a été tenue récemment à l’initiative de l’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) de Drâa-Tafilalet.

Dans un communiqué, l’AREF souligne que cette réunion de préparation de la mise en œuvre de ce programme a connu la participation du plusieurs responsables de l’Académie régionale, ainsi que des directeurs provinciaux de l’Education nationale de la région.

A cette occasion, le directeur de l’AREF de Drâa-Tafilalet, Ali Berrad, a indiqué que cette rencontre a pour objectif d’examiner les derniers développements du projet “Sport et études” et de débattre de l’approche de sa mise en œuvre sur les plans régional et provincial.

Il a mis en exergue l’interaction positive des participants à cette réunion avec les propositions présentées au sujet de ce projet.

La réunion a été focalisée sur les références de bases, les dimensions spatio-temporelles, l’architecture pédagogique et les mécanismes de suivi et d’évaluation du programme “Sport et études”.

Il a été question aussi des propositions visant la consolidation du cadre partenarial de ce projet lancé par le ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en collaboration avec le ministère de la Culture, de la Jeunesse et du Sport.

Les participants à cette réunion ont mis l’accent sur l’importance de la bonne organisation d’une journée d’étude régionale sur ce projet avec la participation des différents acteurs et partenaires concernés, dans l’objectif d’approfondir la réflexion sur les mécanismes d’une mise en œuvre optimale de ce programme au niveau de la région de Drâa-Tafilalet.