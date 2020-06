Errachidia : Saisie de 200 kg de chira (DGSN)

jeudi, 25 juin, 2020 à 19:14

Rabat – Les éléments du service régional de la police judiciaire d’Errachidia ont avorté, jeudi, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, une opération de trafic de drogues et procédé à la saisie de 200 kg de chira à bord d’une voiture en provenance de Meknès en direction d’Errachidia.

Cette quantité de drogue a été découverte dans le coffre de la voiture suspecte, appréhendée au niveau du point de contrôle sécuritaire monté à l’entrée de la ville, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), faisant savoir que le conducteur, un policier brigadier-chef exerçant à Meknès, ainsi que quatre membres de sa famille se trouvant à bord du véhicule, dont un fils mineur de 15 ans, ont été interpellés.

Le policier suspect et ses accompagnateurs ont été soumis à une enquête préliminaire sous la supervision du parquet compétent en vue d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, de déterminer le niveau d’implication de chacun d’eux et d’interpeller tous les complices potentiels dans ces actes criminels, selon la même source.

Cette affaire s’inscrit dans le cadre des efforts inlassables déployés conjointement par les services de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire pour lutter contre le trafic international de drogues et de psychotropes, conclut le communiqué.