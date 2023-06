Errachidia : signature de conventions pour la création d’un CHU et d’une Faculté de médecine et de pharmacie

vendredi, 16 juin, 2023 à 10:51

Errachidia – Le Chef de gouvernement Aziz Akhannouch a présidé, jeudi à Errachidia, la cérémonie de signature de trois conventions relatives à la création et à l’équipement d’un Centre hospitalier universitaire (CHU) d’une capacité de 500 lits à Errachidia, et d’une faculté de médecine et de pharmacie aux normes internationales dans la capitale de Drâa-Tafilalet.