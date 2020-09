Errachidia : validation de 15 projets INDH d’un montant de plus de 23 MDH

lundi, 14 septembre, 2020 à 14:46

Le président de la société marocaine d’anesthésie, d’analgésie et de réanimation (SMAAR) Kohen Jamal Eddine, le président de la société marocaine de médecine d’urgence (SMMU) Belyamani Lahcen et le vice-président de la société marocaine de simulation médicale (Morocco SIM) Ahmed Rhassane El Adib, mettent en avant les règles et les stratégies de communication en période de crise sanitaire, dans une publication parue en septembre.