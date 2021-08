Errachidia : le vote aux élections des chambres professionnelles se déroule dans des conditions normales

vendredi, 6 août, 2021 à 15:12

Errachidia – Le vote aux élections de la Chambre d’agriculture, ainsi que celles de commerce, d’industrie et de services (CCIS) et d’artisanat, qui a débuté ce vendredi matin, se déroule dans des conditions normales au niveau de la province d’Errachidia.

L’opération de vote se passe, au niveau des 158 bureaux de vote mis en place pour ces échéances dans la province d’Errachidia, dans un respect strict des mesures préventives contre la propagation de la pandémie du nouveau Coronavirus (Covid-19).

Une forte affluence des électeurs a été constatée, à titre d’exemple, dans le bureau de vote mis en place au sein de l’Ensemble d’artisanat d’Errachidia pour l’élection des membres de la Chambre d’artisanat de la région de Drâa-Tafilalet, tout comme dans celui aménagé pour l’élection des membres de la Chambre régionale de commerce, d’industrie et de services.

Ces élections se déroulent à Errachidia dans le cadre de 13 circonscriptions électorales, dont 11 pour le scrutin de la Chambre d’agriculture de la région, et 1 respectivement pour ceux des Chambres régionales d’artisanat et de commerce, d’industrie et de services.

L’électorat professionnel se rend ainsi aux urnes pour élire un total de 34 candidats parmi les 214 briguant les sièges réservés à la province d’Errachidia au sein des trois chambres professionnelles régionales.

S’agissant de la répartition des candidatures au niveau d’Errachidia, 47, dont 3 sans appartenance politique, ont été déposées sous forme de déclarations individuelles pour pourvoir les 11 sièges réservés à la province dans la Chambre d’agriculture de la région de Drâa-Tafilalet.

Un total de 129 candidats (répartis sur 23 listes), dont 55 sans appartenance politique, sont en lice pour les 17 sièges de la province d’Errachidia à la Chambre de commerce, d’industrie et de services de la région de Drâa-Tafilalet.

Parmi ces 23 listes, 6 concernent la catégorie du commerce et briguent 9 sièges, 5 celle de l’industrie (3 sièges) et 12 celle des services (5 sièges).

Pour ce qui est des élections de la Chambre régionale d’artisanat, 38 candidatures (réparties sur 12 listes), dont 4 sans appartenance politique, ont été présentées pour briguer les 6 sièges de la province d’Errachida au sein de cette instance élue.

Parmi ces 12 listes, 7 sont réservées à la catégorie “artisanat d’art et production” (4 sièges), alors que 5 concernent celle d’”artisanat de services” (2 sièges).

Les élections des membres des Chambres professionnelles de ce vendredi portent une multitude d’enjeux et de défis gravitant essentiellement autour du renforcement du rôle de ces instances dans l’accompagnement du développement économique et la promotion professionnelle dans le Royaume.

Ces échéances électorales devraient asseoir une nouvelle vision propre à faire de ces entités un véritable levier d’investissement et un partenaire au service de l’intérêt général en matière de développement économique, de par leur statut d’interlocuteur direct des autorités publiques, des services administratifs et des collectivités territoriales.