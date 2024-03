Es-Semara: Plus de 5.400 ménages bénéficiaires de l’opération “Ramadan 1445 H”

samedi, 16 mars, 2024 à 21:29

Es-Semara – Un total de 5.464 ménages relevant de la province d’Es-Semara ont bénéficié de l’opération de soutien alimentaire “Ramadan 1445 H”.

Initiée par la Fondation Mohammed V pour la solidarité à l’occasion du mois béni du Ramadan, en application des Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI, cette action humanitaire concerne 2.000 familles en milieu urbain et 3.464 ménages en milieu rural.

Cette action solidaire vise à apporter aide et réconfort aux catégories sociales les plus vulnérables, notamment les veuves, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap au niveau de la province d’Es-Semara.

Dans ce cadre, huit centres de distribution ont été mis en place pour assurer le bon déroulement de cette opération, qui traduit les nobles valeurs de solidarité et d’entraide durant ce mois sacré.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, avait procédé, mercredi à l’arrondissement Yaâcoub El Mansour à Rabat, au lancement de l’opération nationale “Ramadan 1445”, initiée par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité à l’occasion du mois sacré de Ramadan et bénéficiant à un million de ménages, soit près de 5 millions de personnes.

Mobilisant une enveloppe budgétaire de 347 millions de dirhams, l’opération “Ramadan 1445”, porte sur la distribution de 34.550 tonnes de produits alimentaires (farine, lait, riz, huile, sucre, concentré de tomates, vermicelle, lentilles et thé).