Es-Semara: Arrestation de trois récidivistes pour leur implication présumée dans une affaire de coups et blessures ayant entraîné la mort

mardi, 25 juin, 2019 à 16:50

Rabat – Les éléments de la police relevant du district provincial de la ville d’Es-Semara ont arrêté, mardi, trois individus aux antécédents judiciaires pour leur implication présumée dans une affaire de coups et blessures ayant entraîné la mort.

Les services de sécurité avaient été alertés sur la ligne téléphonique 19 par une femme qui a affirmé que son compagnon a été victime de coups et blessures à l’aide de l’arme blanche qui lui ont été infligés par les suspects qui étaient en état d’ébriété, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), précisant que les éléments de la police se sont rendus sur la scène de crime où a été trouvée la personne poignardée, qui a rendu l’âme lors de son transfert à bord de l’ambulance à l’hôpital.

Les recherches et les investigations menées ont permis d’arrêter les trois mis en cause et la saisie de l’arme blanche utilisée dans ce meurtre, ajoute la même source, notant que les investigations ont révélé que ce crime est du à un différend entre ces individus qui ont agi sous l’effet de l’alcool.

Les trois prévenus ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent pour élucider toutes les circonstances de cette affaire, conclut la DGSN.