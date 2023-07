Es-Semara: Inauguration et lancement de plusieurs projets de développement à l’occasion de la Fête du Trône

dimanche, 30 juillet, 2023 à 19:54

Es-Semara – Plusieurs projets de développement ont été inaugurés et lancés, dans la province d’Es-Semara, à l’occasion des célébrations marquant le 24ème anniversaire de l’accession de SM le Roi Mohammed VI au trône de Ses glorieux ancêtres.

Ainsi, le gouverneur de la province d’Es-Semara, Hamid Naimi, accompagné notamment des élus et des chefs des services extérieures, a donné le coup d’envoi au projet relatif à l’aménagement du réseau basse tension sur une linéaire de 13,8 km, mobilisant un montant de 2,3 millions de dirhams (MDH).

Ce projet qui prévoit un délai d’exécution de 8 mois, vise à augmenter la capacité de distribution de l’énergie électrique et à améliorer la qualité du courant électrique.

De même, M. Naimi et la délégation l’accompagnant ont inauguré la Place de Meknès, sur une superficie totale d’environ 2 Ha, d’un coût de 8,72 MDH.

Dans la commune de Sidi Ahmed Laaroussi, ils ont donné le coup d’envoi des travaux d’électrification de 25 Kanoun, d’un coût global de 1,1 MDH.

Ce projet, qui sera réalisé dans un délai de 8 mois, comprend la construction d’une ligne aérienne (22kV) sur 200 mètres et du réseau basse tension sur une linéaire de 5,7 km, ainsi que la mise en place d’un transformateur électrique d’une capacité de 50kV.

La délégation officielle s’est également enquise du projet relatif à la construction d’un réservoir d’eau d’une capacité de 30 m3 (320.000 Dhs), dont l’avancement des travaux a atteint 95%.

M. Naimi a aussi inauguré l’ancien abattoir municipal de la commune d’Es- Smara (2,53 MDH), qui a été aménagé sur une superficie totale de 660 M2, dont 284 M2 couverts.

Par la même occasion, il a été procédé à l’inauguration d’un centre d’accueil de 500 M2 (2,2 MDH) et d’un espace associatif (1,82 MDH), après sa réhabilitation sur une superficie totale de 700 M2.

Dans la commune rurale Houza, M. Naimi et la délégation l’accompagnant ont remis un camion-citerne, d’une capacité de 14 M3 (798.000 Dhs), au profit des habitants et des éleveurs, dans le cadre du programme de rattrapage des déficits en infrastructures et services sociaux de base dans les espaces territoriaux les moins équipés.

Par ailleurs, des équipements ont été remis aux communes rurales de la province (500.000 Dhs) pour équiper des forages en énergie solaire, en plus de la distribution des citernes en plastique au profit des éleveurs des communes de Tifariti et Amgala (892.000 Dhs).