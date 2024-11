Es-Semara: Lancement de l’opération de recasement des habitants des bidonvilles

dimanche, 3 novembre, 2024 à 18:51

Es-Semara – Une cérémonie de remise de logements embryonnaires et de lots de terrain aux premiers bénéficiaires de l’opération de recasement des habitants des quartiers “Rbieb” et “El Gouiez”, a eu lieu samedi à Es-Semara.

Cette cérémonie a été présidée par le wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, le gouverneur de la province d’Es-Semara, Brahim Boutoumilate et le président du directoire du groupe Al Omrane, Housni El Ghazaoui, en présence des élus.

Dans une première étape, il a été procédé à la remise de logements embryonnaires et de lots de terrains équipés au profit de 79 ménages, à l’occasion de la célébration de la Glorieuse Marche Verte.

Mobilisant une enveloppe budgétaire globale de 532 millions de dirhams (MDH), l’opération de relogement et de recasement concerne dans son ensemble plus de 4.000 bénéficiaires.

S’inscrivant dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du Sud, ce projet fait l’objet d’une convention de partenariat multipartite entre la Direction générale des collectivités territoriales (219,45 MDH), le ministère de l’Aménagement du Territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville (232,75 MDH), l’Agence pour la promotion et le développement économique et social des provinces du Sud du Royaume (66,50 MDH), et le Conseil provincial d’Es-Semara (13,30 MDH).

Dans une déclaration à la presse, le président de la commune d’Es-Semara, Moulay Brahim Chérif, a souligné que cette opération de relogement s’inscrit dans le sillage de la mise en œuvre du programme “villes sans bidonvilles”, dans l’optique d’améliorer les conditions et le cadre de vie des familles.

Il a également fait savoir qu’il a été procédé à la démolition des bidonvilles avant le lancement effectif de cette opération qui consiste à la remise de logements et de lots de terrain équipés au profit des ménages concernés.

Dans cette lignée, il a indiqué que la mise en œuvre du programme de recasement des ménages se déroule dans de bonnes conditions, en partenariat avec les différentes parties prenantes, en vue d’améliorer le paysage urbain et œuvrer à faire d’Es-Semara une ville sans bidonvilles.

Pour sa part, le directeur régional de l’Habitat et de la Politique de la ville à Laâyoune-Sakia El Hamra, Hamdi Zeroual, a noté que cette opération bénéficie à plus de 4.000 ménages, dans l’optique de déclarer Es-Semara ville sans bidonville d’ici la fin de l’année en cours, et ce conformément aux objectifs tracés par le département de tutelle.

Les bénéficiaires de l’opération de relogement ont, quant à eux, salué cette initiative qui leur a permis de bénéficier d’un logement décent préservant leur dignité, louant l’emplacement de leurs nouveaux logements à proximité des équipements publics et des différents services essentiels.

Par ailleurs, le wali et la délégation l’accompagnant ont donné le coup d’envoi pour la réalisation de la deuxième tranche de ce projet au nord de la ville qui consiste à viabiliser un nouveau lotissement, pour un investissement global de 260 MDH, sur une superficie de 23,67 Ha.

Faisant l’objet d’une convention multipartite, ce projet porte sur l’équipement de 1.089 lots de terrains, dont le maître d’ouvrage délégué est la société Al Omrane Al Janoub.

Pour garantir le succès de cette opération, des comités ont été constitués au niveau de la province pour assurer un suivi rigoureux de la réalisation de ces logements, afin de garantir leur qualité ainsi que celle des infrastructures, et de s’assurer qu’ils soient livrés dans les délais fixés conformément aux calendriers convenus.

Ont notamment pris part à la cérémonie de remise des certificats de propriété de logements, le président du Conseil régional, Sidi Hamdi Ould Errachid, le président du conseil communal de Laâyoune, Moulay Hamdi Ould Errachid, ainsi que des chefs de services extérieurs et des acteurs de la société civile.