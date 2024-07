Es-Semara: Lancement et suivi de plusieurs projets de développement

dimanche, 28 juillet, 2024 à 12:35

Es-Semara – Plusieurs projets de développement ont été lancés, jeudi et vendredi, dans la province d’Es-Semara, à l’occasion du 25ème anniversaire de la glorieuse fête du Trône.

Ainsi, le gouverneur de la province d’Es-Semara, Hamid Naimi, accompagné notamment des élus et des chefs des services extérieurs, a donné le coup d’envoi au projet relatif à l’aménagement d’une rocade au niveau de la ville, mobilisant une enveloppe budgétaire estimée à 12,2 millions de dirhams (MDH), en plus de l’aménagement de l’entrée nord de la ville (3,6 MDH).

Ces projets ont également porté sur l’aménagement de la zone industrielle (12,7 MDH), du quartier Assalam (5,6 MDH), et d’une place dédiée aux festivals (730.000 dirhams), ainsi que la réfection de certains boulevards et rues par les enrobés à chaud (1,1 MDH).

A cette occasion, la délégation officielle s’est aussi enquise du projet relatif à la construction d’un nouveau marché moderne à bestiaux visant à développer les filières animales dans la province, dont l’avancement des travaux a atteint 90%.

Financé par le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, pour un investissement global de 4,8 MDH, ce marché a pour objectif de développer et de valoriser la filière viandes rouges et d’améliorer les canaux de commercialisation dans la province.

De même, M. Naimi et la délégation l’accompagnant ont donné le coup d’envoi aux travaux d’extension de la Faculté multidisciplinaire d’Es-Semara, sur une superficie totale couverte d’environ 1.396 m², mobilisant un montant global de 11,8 MDH.

En outre, des projets financés par le Conseil provincial d’Es-Semara ont été lancés relatifs aux travaux de construction du lycée préparatoire “Lalla Khadija” au quartier Assalam 3 (10,9 MDH), d’une salle de permanence au lycée préparatoire “Marche Verte” (328.884 dirhams) et une autre salle au lycée préparatoire “Lahbib Hbouha” (275.169 dirhams).

Par ailleurs, M. Naimi et la délégation l’accompagnant se sont enquis du projet relatif à la construction d’un centre de ressources pédagogiques dédié à l’enseignement préscolaire, ainsi qu’un autre projet lié à l’aménagement du complexe éducatif provincial.