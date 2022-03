Es-Semara: Les commissions mixtes intensifient les opérations de contrôle dans les marchés et points de vente

lundi, 14 mars, 2022 à 12:53

Es-Semara – A l’approche du mois de Ramadan, les commissions mixtes de contrôle dans la province d’Es-Semara multiplient les tournées dans les marchés et points de vente, afin d’assurer le contrôle des prix et de la qualité des produits alimentaires.

Ainsi, les membres de la commission provinciale mixte ont effectué une tournée au niveau de plusieurs points de vente pour veiller au respect des prix des produits subventionnés, contrôler la qualité des produits de base et assurer un suivi de l’état d’approvisionnement, l’objectif étant de préserver le pouvoir d’achat des citoyens et protéger leur santé.

Dans une déclaration à la MAP, le chef de la Division des affaires économiques et de la coordination à la province d’Es-Semara, Mohamed Bahane, a souligné que les opérations de contrôle menées par la commission provinciale mixte portent principalement sur le contrôle des prix et la qualité et la disponibilité des produits alimentaires, en vue de lutter contre toute forme de monopole ou de spéculation.

M. Bahane a également noté que cette commission a multiplié les opérations de contrôle dans les points de vente en gros et au détail, notant que l’ensemble des produits de première nécessité sont disponibles en abondance et se caractérisent par la stabilité des prix.

Pour sa part, le chef du service vétérinaire provincial de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA), Aziz Ben Biji a indiqué que l’Office mène des opérations de contrôle dans les abattoirs et marchés de gros et de détails pour s’assurer de la qualité des produits de consommation et des conditions de stockage.

M. Ben Biji a aussi fait savoir que la commission provinciale mixte effectue des opérations de contrôle dans le cadre d’un programme défini et continu tout au long de l’année au niveau des points de vente, notant que les opérations de contrôle se sont intensifiés ces derniers jours à l’approche du mois sacré de Ramadan, en sensibilisant les commerçants quant au respect des mesures en vigueur, notamment les conditions de stockage et d’hygiène.

De son côté, le délégué provincial du ministère de l’Industrie et du Commerce, Ibrahim Ben Abedallah, a affirmé que les différents produits alimentaires sont disponibles en abondance et les prix sont stables, notant que les commissions provinciales et locales s’assurent de la qualité et de la date de préemption des produits, pour lutter contre toutes les pratiques impactant négativement le pouvoir d’achat des citoyens, notamment la spéculation et le monopole.

Le responsable du bureau municipal d’hygiène à Es-Semara, Ahmed Adehmou, a, quant à lui, fait savoir que le bureau, dans le cadre des missions qui lui sont conférées, veille au contrôle des produits de consommation selon un programme annuel, soulignant que ces opérations de contrôle s’intensifient avant et après le mois de Ramadan.