Es-Semara: Mme Hayar visite plusieurs projets sociaux au profit des personnes en situation de précarité (Ministère)

lundi, 19 septembre, 2022 à 15:55

Rabat – La ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Aawatif Hayar, a visité, samedi à Es-Semara, plusieurs projets sociaux au profit de personnes en situation difficile et de précarité.

Dans un communiqué, le ministère indique que Mme Hayar, accompagnée notamment du gouverneur de la province, a visité le Centre Lalla Amina pour la prise en charge des enfants à Es-Semara, affiliée à la Ligue marocaine pour la protection de l’enfance (LMPE).

Par la suite, Mme Hayar a visité le Centre d’Es-Semara pour la qualification et l’intégration des personnes en situation de handicap et le Centre régional d’orientation et d’aide aux personnes en situation de handicap au quartier Al-Wahda, ajoute le communiqué.

Il s’agit également du Centre multifonctionnel pour les femmes en situation difficile de la province d’Es-Semara, le premier espace du genre sur le plan national où il a été procédé à la mise en œuvre du concept GISR (Green innovative social regeneration), élaboré par le ministère en tant que mécanisme de régénération sociale verte et innovante visant à créer une nouvelle génération de services sociaux au profit des familles et des personnes en situation difficile.

Dans le cadre de la Déclaration de Marrakech 2020, le ministre a remis un véhicule équipé à l’administration du centre, dédié à la prise en charge des femmes victimes de violences.

Par ailleurs, Mme Hayar a présidé, aux côtés du gouverneur de la province, une cérémonie organisée au sein du centre marquée par la distribution d’aides aux bénéficiaires de projets générateurs de revenus destinés aux personnes en situation de handicap et la remise de fauteuils roulants aux personnes à besoins spécifiques.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des Hautes Directives Royales visant à promouvoir la situation de la femme et du programme gouvernemental dans ce domaine, notamment en matière de soutien à l’activité économique des femmes, à la protection des enfants et à l’accompagnement des personnes à besoins spécifiques, conclut le communiqué.