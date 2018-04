Es-Smara: Promotion exceptionnelle d’un policier grièvement blessé dans l’exercice de ses fonctions

mercredi, 11 avril, 2018 à 13:06

Rabat – Le directeur général de la Sûreté nationale a décidé d’accorder une promotion exceptionnelle au gardien de la paix, Abdellah El Maataoui, qui a perdu la fonction d’un de ses organes suite à une blessure grave à la tête et ce, lors de l’exercice de ses fonctions au district provincial de sûreté de la ville d’Es-Smara,

Dans un communiqué publié mercredi, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique qu’elle avait pris en charge l’ensemble des frais d’hospitalisation et de soins du policier victime de l’agression, notant que ce dernier a subi une opération chirurgicale à l’hôpital militaire de Rabat,

La DGSN précise qu’elle a également pris toutes les dispositions nécessaires pour la défense, devant l’autorité judiciaire compétente, des droits du policier contre les auteurs de cette grave agression.

La promotion dont a bénéficié Abdellah El Maataoui intervient en reconnaissance de son sens professionnel distingué, ainsi que de l’abnégation et du sacrifice dont il a fait montre pour la défense de la Patrie et des citoyens, indique la même source, notant que cette initiative rend hommage à l’ensemble des fonctionnaires de la direction générale de la sûreté nationale qui affrontent bravement les défis et les dangers qu’impliquent l’application de la loi, la lutte contre le crime et le maintien de l’ordre public.