Espagne: Consulat mobile au profit de la communauté marocaine à Valladolid

dimanche, 20 octobre, 2024 à 12:58

Madrid – Le Consulat général du Maroc à Madrid a déployé, samedi, un consulat mobile à Valladolid (nord-ouest de l’Espagne) pour fournir plusieurs services consulaires aux membres de la communauté marocaine résidant dans cette ville et sa région.

Ce premier consulat mobile à Valladolid, qui abrite une forte communauté marocaine, a été marqué par un afflux important des membres de cette communauté établie dans la province et les régions voisines.

A cette occasion, il a été procédé à la remise de documents personnels tels que les passeports biométriques, les cartes d’identité nationale électronique et les actes adoulaires. D’autres prestations ont également été dispensées, notamment des consultations juridiques et d’autres liées à l’état civil.

De même, une assistance personnalisée a été apportée aux membres de la communauté marocaine sur des questions administratives, sociales et notariales.

Des associations marocaines actives dans la région de Valladolid, ainsi que les membres de la communauté ont exprimé leur satisfaction pour ce genre d’initiatives, leur épargnant le déplacement jusqu’à la capitale espagnole.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la politique de proximité menée par la représentation consulaire au profit de la communauté marocaine, conformément aux Hautes orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et en application des directives du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Ce consulat mobile a également été l’occasion pour le Consul général, Kamal Arifi, de se réunir avec les représentants du tissu associatif marocain de cette région, œuvrant dans divers domaines (religieux, sportif, éducatif et social).

La réunion a permis de discuter des principales préoccupations de la communauté marocaine établie en Castille-Léon et de passer en revue les réformes structurelles menées afin d’améliorer la qualité des services consulaires conformément aux Hautes orientations Royales, à travers la simplification des procédures administratives, la numérisation et la mise en place du système de rendez-vous, ainsi que le rapprochement de l’administration des Marocains résidant à l’étranger (MRE).

Passant en revue les derniers développements de la question du Sahara marocain, le consul général a salué la mobilisation des membres de la communauté marocaine pour défendre la cause nationale et contrecarrer les manœuvres des ennemis de l’intégrité territoriale du Royaume.

Par ailleurs, M. Arifi a mis en avant les programmes et activités menés par le gouvernement marocain afin de préserver l’identité marocaine des MRE et renforcer les liens culturels qui les unissent à leur patrie, à travers notamment l’enseignement de la langue arabe et la culture marocaine.