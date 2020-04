Essaouira : 8.850 familles bénéficiaires de l’Opération de distribution alimentaire “Ramadan 1441”

mardi, 28 avril, 2020 à 15:08

Essaouira – Le nombre des familles bénéficiaires de l’Opération de distribution alimentaire “Ramadan 1441” dans la province d’Essaouira s’élève à 8.850 ménages, soit 1.950 foyers supplémentaires par rapport à l’année précédente.

Initiée par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, cette opération a profité à 1.265 familles issues du milieu urbain et à 7.585 ménages en milieu rural au niveau de la province.

Cette action de solidarité, qui vise à apporter l’aide et le réconfort aux personnes vulnérables et aux familles vivant en situation de précarité, et à réduire les effets socio-économiques de la crise induite par la pandémie du nouveau coronavirus, cible en particulier les personnes âgées, les veuves et les personnes en situation de handicap.

Le panier est composé de sept produits essentiels (10 kg de farine, 4 kg de sucre, 250 gr de thé, 1 kg de lentilles, 1 kg de vermicelle, 5 Litres d’huile et 800 g de concentré de tomates). Cette aide se propose de combler les besoins alimentaires des ménages notamment ceux liés à la période du mois sacré du Ramadan.

La distribution de cette aide s’est effectuée dans le respect des consignes sanitaires et de protection, selon le protocole et les modalités adoptés par les autorités locales.

SM le Roi Mohammed VI avait donné Ses Hautes Instructions pour le lancement de l’opération de distribution alimentaire “Ramadan 1441”, en faveur de 600.000 familles démunies, dont 459.504 dans le milieu rural.

Selon la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, la 21ème édition de l’opération Ramadan d’aide alimentaire constitue une mobilisation essentielle, en cette période du mois sacré du ramadan, pour que la solidarité nationale continue d’apporter de l’aide et du réconfort aux personnes vulnérables et aux familles vivant en situation de précarité, et à réduire les effets socio-économiques de la pandémie.

Au vu de ce contexte inédit et conformément aux Hautes Directives Royales, la Fondation a opéré un renforcement des moyens afin d’élargir la couverture des foyers bénéficiaires du soutien alimentaire. L’effectif global a été augmenté à 600.000 foyers (soit 100.000 foyers supplémentaires par rapport à l’édition précédente), pour un investissement global de 85 millions de dirhams (achat des denrées et logistique).

Cette opération est organisée avec le soutien financier du ministère de l’Intérieur, de la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL) et du ministère des Habous et des Affaires islamiques, et le concours de l’Entraide Nationale, du ministère de la Santé, de la Gendarmerie Royale, des Oeuvres sociales des FAR (DGSS), de la Promotion Nationale, des Forces Auxiliaires et des Autorités provinciales et locales.